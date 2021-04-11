Tokenomika TrueBit (TRU1) Odkryj kluczowe informacje o TrueBit (TRU1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TrueBit (TRU1) TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol. TrueBit Protocol is a cryptocurrency initiative that’s bringing scalable computation to blockchains. They provide scalable off-chain computation for Ethereum using the TrueBit Protocol. Oficjalna strona internetowa: http://www.truebit.io/ Biała księga: https://people.cs.uchicago.edu/~teutsch/papers/truebit.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf65B5C5104c4faFD4b709d9D60a185eAE063276c Kup TRU1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TrueBit (TRU1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TrueBit (TRU1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 1.37 $ 1.37 $ 1.37 Historyczne minimum: $ 0.07112770232330422 $ 0.07112770232330422 $ 0.07112770232330422 Aktualna cena: $ 0.21132 $ 0.21132 $ 0.21132 Dowiedz się więcej o cenie TrueBit (TRU1)

Tokenomika TrueBit (TRU1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TrueBit (TRU1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRU1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRU1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRU1 tokenomikę, poznaj cenę tokena TRU1na żywo!

Jak kupić TRU1 Chcesz dodać TrueBit (TRU1) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRU1, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRU1 na MEXC już teraz!

Historia ceny TrueBit (TRU1) Analiza historii ceny TRU1 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRU1 już teraz!

Prognoza ceny TRU1 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRU1? Nasza strona z prognozami cen TRU1 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRU1 już teraz!

