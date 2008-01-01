Tokenomika TROLL (TROLLSOL) Odkryj kluczowe informacje o TROLL (TROLLSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TROLL (TROLLSOL) $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. $TROLL is an OG meme coin paying tribute to Troll Face and early meme culture. Born from the 2008 internet troll spirit, it blends humor, rebellion, and free expression, closely tied to iconic communities like 9GAG. Oficjalna strona internetowa: https://trololol.io Block Explorer: https://solscan.io/token/5UUH9RTDiSpq6HKS6bp4NdU9PNJpXRXuiw6ShBTBhgH2 Kup TROLLSOL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TROLL (TROLLSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TROLL (TROLLSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 125.41M $ 125.41M $ 125.41M Całkowita podaż: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M Podaż w obiegu: $ 998.94M $ 998.94M $ 998.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 125.54M $ 125.54M $ 125.54M Historyczne maksimum: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Historyczne minimum: $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 $ 0.007595970290105848 Aktualna cena: $ 0.125543 $ 0.125543 $ 0.125543 Dowiedz się więcej o cenie TROLL (TROLLSOL)

Tokenomika TROLL (TROLLSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TROLL (TROLLSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TROLLSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TROLLSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTROLLSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena TROLLSOLna żywo!

Jak kupić TROLLSOL Chcesz dodać TROLL (TROLLSOL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TROLLSOL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TROLLSOL na MEXC już teraz!

Historia ceny TROLL (TROLLSOL) Analiza historii ceny TROLLSOL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TROLLSOL już teraz!

Prognoza ceny TROLLSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TROLLSOL? Nasza strona z prognozami cen TROLLSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TROLLSOL już teraz!

