Tokenomika TRIBE (TRIBE) Odkryj kluczowe informacje o TRIBE (TRIBE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o TRIBE (TRIBE) The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. The Fei protocol is the mechanism by which the Fei stablecoin is issued. It uses a mechanism called ‘Direct Incentives’ in order to maintain stability. TRIBE is the governance token that controls changes to the protocol. Oficjalna strona internetowa: https://fei.money/ Biała księga: https://fei.money/static/media/whitepaper.7d5e2986.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/DPgNKZJAG2w1S6vfYHDBT62R4qrWWH5f45CnxtbQduZE Kup TRIBE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TRIBE (TRIBE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRIBE (TRIBE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 570.60M $ 570.60M $ 570.60M Historyczne maksimum: $ 2.4699 $ 2.4699 $ 2.4699 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.5706 $ 0.5706 $ 0.5706 Dowiedz się więcej o cenie TRIBE (TRIBE)

Tokenomika TRIBE (TRIBE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TRIBE (TRIBE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TRIBE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRIBE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTRIBE tokenomikę, poznaj cenę tokena TRIBEna żywo!

Jak kupić TRIBE Chcesz dodać TRIBE (TRIBE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TRIBE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TRIBE na MEXC już teraz!

Historia ceny TRIBE (TRIBE) Analiza historii ceny TRIBE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TRIBE już teraz!

Prognoza ceny TRIBE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRIBE? Nasza strona z prognozami cen TRIBE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TRIBE już teraz!

