Tokenomika Tradoor (TRADOOR)
Tokenomika i analiza cenowa Tradoor (TRADOOR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tradoor (TRADOOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Tradoor (TRADOOR)
Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.
Tokenomika Tradoor (TRADOOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Tradoor (TRADOOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TRADOOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRADOOR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTRADOOR tokenomikę, poznaj cenę tokena TRADOORna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
