Aktualna cena Tradoor to 1.9629 USD. Śledź aktualizacje cen TRADOOR do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TRADOOR łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TRADOOR

Informacje o cenie TRADOOR

Czym jest TRADOOR

Biała księga TRADOOR

Oficjalna strona internetowa TRADOOR

Tokenomika TRADOOR

Prognoza cen TRADOOR

Historia TRADOOR

Przewodnik zakupowy TRADOOR

Przelicznik TRADOOR-fiat

TRADOOR na spot

USDT-M Futures TRADOOR

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Tradoor

Cena Tradoor(TRADOOR)

Aktualna cena 1 TRADOOR do USD:

$1.9626
-2.31%1D
USD
Tradoor (TRADOOR) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:42:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Tradoor (TRADOOR) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 1.9098
Minimum 24h
$ 2.0302
Maksimum 24h

$ 1.9098
$ 2.0302
--
--
0.00%

-2.31%

-23.89%

-23.89%

Aktualna cena Tradoor (TRADOOR) wynosi $ 1.9629. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TRADOOR wahał się między $ 1.9098 a $ 2.0302, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TRADOOR w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TRADOOR zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -2.31% w ciągu 24 godzin i o -23.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Tradoor (TRADOOR)

--
$ 70.72K
$ 70.72K$ 70.72K

$ 117.77M
$ 117.77M$ 117.77M

--
60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Tradoor wynosi --, przy $ 70.72K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TRADOOR w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 60000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 117.77M.

Historia ceny Tradoor (TRADOOR) – USD

Śledź zmiany ceny Tradoor dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.046408-2.31%
30 Dni$ -1.3568-40.88%
60 dni$ +0.4721+31.66%
90 dni$ +1.8629+1,862.90%
Dzisiejsza zmiana ceny Tradoor

DziśTRADOOR odnotował zmianę $ -0.046408 (-2.31%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Tradoor

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -1.3568 (-40.88%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Tradoor

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę TRADOOR o $ +0.4721(+31.66%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Tradoor

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +1.8629 (+1,862.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Tradoor (TRADOOR)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Tradoor.

Co to jest Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Tradoor. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu TRADOOR, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Tradoor na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Tradoor będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Tradoor (w USD)

Jaka będzie wartość Tradoor (TRADOOR) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Tradoor (TRADOOR) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Tradoor.

Sprawdź teraz prognozę ceny Tradoor!

Tokenomika Tradoor (TRADOOR)

Zrozumienie tokenomiki Tradoor (TRADOOR) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TRADOORjuż teraz!

Jak kupić Tradoor (TRADOOR)

Szukasz jak kupić Tradoor? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Tradoor na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

TRADOOR na lokalne waluty

1 Tradoor(TRADOOR) do VND
1 Tradoor(TRADOOR) do AUD
1 Tradoor(TRADOOR) do GBP
1 Tradoor(TRADOOR) do EUR
1 Tradoor(TRADOOR) do USD
1 Tradoor(TRADOOR) do MYR
1 Tradoor(TRADOOR) do TRY
1 Tradoor(TRADOOR) do JPY
1 Tradoor(TRADOOR) do ARS
1 Tradoor(TRADOOR) do RUB
1 Tradoor(TRADOOR) do INR
1 Tradoor(TRADOOR) do IDR
1 Tradoor(TRADOOR) do PHP
1 Tradoor(TRADOOR) do EGP
1 Tradoor(TRADOOR) do BRL
1 Tradoor(TRADOOR) do CAD
1 Tradoor(TRADOOR) do BDT
1 Tradoor(TRADOOR) do NGN
1 Tradoor(TRADOOR) do COP
1 Tradoor(TRADOOR) do ZAR
1 Tradoor(TRADOOR) do UAH
1 Tradoor(TRADOOR) do TZS
1 Tradoor(TRADOOR) do VES
1 Tradoor(TRADOOR) do CLP
1 Tradoor(TRADOOR) do PKR
1 Tradoor(TRADOOR) do KZT
1 Tradoor(TRADOOR) do THB
1 Tradoor(TRADOOR) do TWD
1 Tradoor(TRADOOR) do AED
1 Tradoor(TRADOOR) do CHF
1 Tradoor(TRADOOR) do HKD
1 Tradoor(TRADOOR) do AMD
1 Tradoor(TRADOOR) do MAD
1 Tradoor(TRADOOR) do MXN
1 Tradoor(TRADOOR) do SAR
1 Tradoor(TRADOOR) do ETB
1 Tradoor(TRADOOR) do KES
1 Tradoor(TRADOOR) do JOD
1 Tradoor(TRADOOR) do PLN
1 Tradoor(TRADOOR) do RON
1 Tradoor(TRADOOR) do SEK
1 Tradoor(TRADOOR) do BGN
1 Tradoor(TRADOOR) do HUF
1 Tradoor(TRADOOR) do CZK
1 Tradoor(TRADOOR) do KWD
1 Tradoor(TRADOOR) do ILS
1 Tradoor(TRADOOR) do BOB
1 Tradoor(TRADOOR) do AZN
1 Tradoor(TRADOOR) do TJS
1 Tradoor(TRADOOR) do GEL
1 Tradoor(TRADOOR) do AOA
1 Tradoor(TRADOOR) do BHD
1 Tradoor(TRADOOR) do BMD
1 Tradoor(TRADOOR) do DKK
1 Tradoor(TRADOOR) do HNL
1 Tradoor(TRADOOR) do MUR
1 Tradoor(TRADOOR) do NAD
1 Tradoor(TRADOOR) do NOK
1 Tradoor(TRADOOR) do NZD
1 Tradoor(TRADOOR) do PAB
1 Tradoor(TRADOOR) do PGK
1 Tradoor(TRADOOR) do QAR
1 Tradoor(TRADOOR) do RSD
1 Tradoor(TRADOOR) do UZS
1 Tradoor(TRADOOR) do ALL
1 Tradoor(TRADOOR) do ANG
1 Tradoor(TRADOOR) do AWG
1 Tradoor(TRADOOR) do BBD
1 Tradoor(TRADOOR) do BAM
1 Tradoor(TRADOOR) do BIF
1 Tradoor(TRADOOR) do BND
1 Tradoor(TRADOOR) do BSD
1 Tradoor(TRADOOR) do JMD
1 Tradoor(TRADOOR) do KHR
1 Tradoor(TRADOOR) do KMF
1 Tradoor(TRADOOR) do LAK
1 Tradoor(TRADOOR) do LKR
1 Tradoor(TRADOOR) do MDL
1 Tradoor(TRADOOR) do MGA
1 Tradoor(TRADOOR) do MOP
1 Tradoor(TRADOOR) do MVR
1 Tradoor(TRADOOR) do MWK
1 Tradoor(TRADOOR) do MZN
1 Tradoor(TRADOOR) do NPR
1 Tradoor(TRADOOR) do PYG
1 Tradoor(TRADOOR) do RWF
1 Tradoor(TRADOOR) do SBD
1 Tradoor(TRADOOR) do SCR
1 Tradoor(TRADOOR) do SRD
1 Tradoor(TRADOOR) do SVC
1 Tradoor(TRADOOR) do SZL
1 Tradoor(TRADOOR) do TMT
1 Tradoor(TRADOOR) do TND
1 Tradoor(TRADOOR) do TTD
1 Tradoor(TRADOOR) do UGX
1 Tradoor(TRADOOR) do XAF
1 Tradoor(TRADOOR) do XCD
1 Tradoor(TRADOOR) do XOF
1 Tradoor(TRADOOR) do XPF
1 Tradoor(TRADOOR) do BWP
1 Tradoor(TRADOOR) do BZD
1 Tradoor(TRADOOR) do CVE
1 Tradoor(TRADOOR) do DJF
1 Tradoor(TRADOOR) do DOP
1 Tradoor(TRADOOR) do DZD
1 Tradoor(TRADOOR) do FJD
1 Tradoor(TRADOOR) do GNF
1 Tradoor(TRADOOR) do GTQ
1 Tradoor(TRADOOR) do GYD
1 Tradoor(TRADOOR) do ISK
Zasoby Tradoor

Aby lepiej zrozumieć Tradoor, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Tradoor
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Tradoor

Jaka jest dziś wartość Tradoor (TRADOOR)?
Aktualna cena TRADOOR w USD wynosi 1.9629USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TRADOOR do USD?
Aktualna cena TRADOOR w USD wynosi $ 1.9629. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Tradoor?
Kapitalizacja rynkowa dla TRADOOR wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TRADOOR w obiegu?
W obiegu TRADOOR znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TRADOOR?
TRADOOR osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TRADOOR?
TRADOOR zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu TRADOOR?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TRADOOR wynosi $ 70.72K USD.
Czy w tym roku TRADOOR pójdzie wyżej?
TRADOOR może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TRADOOR, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Tradoor (TRADOOR)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

