Tokenomika TornadoCash (TORN) Odkryj kluczowe informacje o TornadoCash (TORN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TornadoCash (TORN) Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash. Oficjalna strona internetowa: https://ipfs.io/ipns/tornadocash.eth/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c Kup TORN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TornadoCash (TORN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TornadoCash (TORN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.65M $ 59.65M $ 59.65M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 5.26M $ 5.26M $ 5.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.40M $ 113.40M $ 113.40M Historyczne maksimum: $ 463.5 $ 463.5 $ 463.5 Historyczne minimum: $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 $ 1.3085467209410526 Aktualna cena: $ 11.34 $ 11.34 $ 11.34 Dowiedz się więcej o cenie TornadoCash (TORN)

Tokenomika TornadoCash (TORN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TornadoCash (TORN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TORN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TORN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTORN tokenomikę, poznaj cenę tokena TORNna żywo!

Jak kupić TORN Chcesz dodać TornadoCash (TORN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TORN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TORN na MEXC już teraz!

Historia ceny TornadoCash (TORN) Analiza historii ceny TORN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TORN już teraz!

Prognoza ceny TORN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TORN? Nasza strona z prognozami cen TORN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TORN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!