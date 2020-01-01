Tokenomika Niza (NIZA) Odkryj kluczowe informacje o Niza (NIZA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Niza (NIZA) Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market. Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market. Oficjalna strona internetowa: https://niza.io/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3065930e06307eeCF872304299cE9be2a2F6bCe0 Kup NIZA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Niza (NIZA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Niza (NIZA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.37M $ 11.37M $ 11.37M Historyczne maksimum: $ 0.25128 $ 0.25128 $ 0.25128 Historyczne minimum: $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 $ 0.000028314541016169 Aktualna cena: $ 0.07583 $ 0.07583 $ 0.07583 Dowiedz się więcej o cenie Niza (NIZA)

Tokenomika Niza (NIZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Niza (NIZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NIZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIZA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNIZA tokenomikę, poznaj cenę tokena NIZAna żywo!

Jak kupić NIZA Chcesz dodać Niza (NIZA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NIZA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować NIZA na MEXC już teraz!

Historia ceny Niza (NIZA) Analiza historii ceny NIZA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny NIZA już teraz!

Prognoza ceny NIZA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIZA? Nasza strona z prognozami cen NIZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NIZA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!