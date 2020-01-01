Tokenomika Niza (NIZA)
Niza Global (NIZA) is a digital asset designed to power a secure, transparent, and user-friendly ecosystem. Built with strong utility, NIZA enables seamless trading, staking, and participation across the Niza Global platform, ensuring accessibility for both retail and institutional users. Backed by Niza Labs and a growing global community, Niza Global focuses on delivering long-term value and real-world applications. The token is listed on top exchanges, ensuring strong liquidity and trust within the global market.
Tokenomika Niza (NIZA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Niza (NIZA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NIZA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NIZA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNIZA tokenomikę, poznaj cenę tokena NIZAna żywo!
Jak kupić NIZA
Chcesz dodać Niza (NIZA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu NIZA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Niza (NIZA)
Analiza historii ceny NIZA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny NIZA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NIZA? Nasza strona z prognozami cen NIZA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.