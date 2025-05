TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

NazwaTORN

PozycjaNo.537

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)2.87%

Podaż w obiegu5,258,163.71109587

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż9,999,997.526815

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum437.41273213,2021-02-13

Najniższa cena1.3085467209410526,2024-01-10

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.