Tokenomika TokenFi (TOKEN) Odkryj kluczowe informacje o TokenFi (TOKEN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TokenFi (TOKEN) TokenFi aims to simplify the crypto and asset tokenization process and eventually become the foremost tokenization platform in the world. It was launched by the highly experienced and connected Floki team that launched the popular Floki token that went to an ATH valuation of $3.5 billion. They will be leveraging this same experience to make TokenFi the number-one tokenization platform in the industry. Oficjalna strona internetowa: https://tokenfi.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4507cEf57C46789eF8d1a19EA45f4216bae2B528

Tokenomika i analiza cenowa TokenFi (TOKEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TokenFi (TOKEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.80M $ 11.80M $ 11.80M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 118.00M $ 118.00M $ 118.00M Historyczne maksimum: $ 0.25178 $ 0.25178 $ 0.25178 Historyczne minimum: $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 $ 0.000048638485014782 Aktualna cena: $ 0.0118 $ 0.0118 $ 0.0118 Dowiedz się więcej o cenie TokenFi (TOKEN)

Tokenomika TokenFi (TOKEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TokenFi (TOKEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOKEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOKEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOKEN tokenomikę, poznaj cenę tokena TOKENna żywo!

Jak kupić TOKEN Chcesz dodać TokenFi (TOKEN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TOKEN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TOKEN na MEXC już teraz!

Historia ceny TokenFi (TOKEN) Analiza historii ceny TOKEN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TOKEN już teraz!

Prognoza ceny TOKEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOKEN? Nasza strona z prognozami cen TOKEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOKEN już teraz!

