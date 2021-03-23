Tokenomika Telos (TLOS) Odkryj kluczowe informacje o Telos (TLOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Telos (TLOS) Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development. Oficjalna strona internetowa: https://telos.net/ Biała księga: https://telos.net/whitepaper Block Explorer: https://teloscan.io

Tokenomika i analiza cenowa Telos (TLOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Telos (TLOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.23M $ 22.23M $ 22.23M Całkowita podaż: $ 466.61M $ 466.61M $ 466.61M Podaż w obiegu: $ 442.35M $ 442.35M $ 442.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.45M $ 23.45M $ 23.45M Historyczne maksimum: $ 1.42786 $ 1.42786 $ 1.42786 Historyczne minimum: $ 0.00975328 $ 0.00975328 $ 0.00975328 Aktualna cena: $ 0.05025 $ 0.05025 $ 0.05025 Dowiedz się więcej o cenie Telos (TLOS)

Tokenomika Telos (TLOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Telos (TLOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TLOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TLOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTLOS tokenomikę, poznaj cenę tokena TLOSna żywo!

