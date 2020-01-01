Tokenomika Boba (BOBA) Odkryj kluczowe informacje o Boba (BOBA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Boba (BOBA) Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts. Oficjalna strona internetowa: https://boba.network/ Biała księga: https://docs.boba.network/ Block Explorer: https://bobascan.com Kup BOBA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Boba (BOBA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Boba (BOBA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.18M $ 14.18M $ 14.18M Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 171.62M $ 171.62M $ 171.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.31M $ 41.31M $ 41.31M Historyczne maksimum: $ 8 $ 8 $ 8 Historyczne minimum: $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 $ 0.06709533464059267 Aktualna cena: $ 0.08261 $ 0.08261 $ 0.08261 Dowiedz się więcej o cenie Boba (BOBA)

Tokenomika Boba (BOBA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Boba (BOBA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOBA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOBA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOBA tokenomikę, poznaj cenę tokena BOBAna żywo!

Jak kupić BOBA Chcesz dodać Boba (BOBA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu BOBA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować BOBA na MEXC już teraz!

Historia ceny Boba (BOBA) Analiza historii ceny BOBA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny BOBA już teraz!

Prognoza ceny BOBA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOBA? Nasza strona z prognozami cen BOBA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOBA już teraz!

