TLOS

Telos is the fastest and most cost-effective native blockchain available right now. A fully decentralized blockchain, network interactions & transactions are designed to be super-low cost and scalable. Mainnet has been operation for 2+ years, with over 100 dApps calling Telos home. According to blocktivity.info data, Telos is the most active blockchain on the planet. Telos is developed by a core team of 30+ members using an open-source codebase and has a leading on-chain governance system and an Ethereum Virtual Machine in development.

NazwaTLOS

PozycjaNo.721

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.92%

Podaż w obiegu445,444,058.7065

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż465,444,058.7078

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-03-23 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.4287062007591227,2022-02-07

Najniższa cena0.00975328,2020-12-05

Publiczny blockchainETH

