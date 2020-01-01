Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM) Odkryj kluczowe informacje o Tajir Tech Hub (TJRM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tajir Tech Hub (TJRM) Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users. Oficjalna strona internetowa: https://www.tajirtechhub.com/ Biała księga: https://www.tajirtechhub.com/whitepaper/Official%20Whitepaper%20En.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/4AdDFsG1xzz1L7zKGo2fbiqv256Z92u8uCcJCgYuTBLo Kup TJRM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tajir Tech Hub (TJRM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tajir Tech Hub (TJRM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Całkowita podaż: $ 749.95M $ 749.95M $ 749.95M Podaż w obiegu: $ 644.95M $ 644.95M $ 644.95M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.34M $ 4.34M $ 4.34M Historyczne maksimum: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Historyczne minimum: $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 $ 0.004719237141756602 Aktualna cena: $ 0.00578 $ 0.00578 $ 0.00578 Dowiedz się więcej o cenie Tajir Tech Hub (TJRM)

Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tajir Tech Hub (TJRM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TJRM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TJRM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTJRM tokenomikę, poznaj cenę tokena TJRMna żywo!

Jak kupić TJRM Chcesz dodać Tajir Tech Hub (TJRM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu TJRM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować TJRM na MEXC już teraz!

Historia ceny Tajir Tech Hub (TJRM) Analiza historii ceny TJRM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TJRM już teraz!

Prognoza ceny TJRM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TJRM? Nasza strona z prognozami cen TJRM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TJRM już teraz!

