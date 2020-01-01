Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM)
Informacje o Tajir Tech Hub (TJRM)
Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.
Tokenomika i analiza cenowa Tajir Tech Hub (TJRM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tajir Tech Hub (TJRM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Tajir Tech Hub (TJRM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Tajir Tech Hub (TJRM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TJRM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TJRM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTJRM tokenomikę, poznaj cenę tokena TJRMna żywo!
Historia ceny Tajir Tech Hub (TJRM)
Analiza historii ceny TJRM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny TJRM
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TJRM? Nasza strona z prognozami cen TJRM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
