Tajir Tech Hub is revolutionizing global wholesale trade with its blockchain platform that connects manufacturers, suppliers, and entrepreneurs using AI and blockchain technology. The TJRM token fuels our ecosystem, ensuring secure transactions, faster validations, and exclusive benefits for users.

NazwaTJRM

PozycjaNo.1208

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.11%

Podaż w obiegu639,999,462.0483377

Maksymalna podaż750,000,000

Całkowita podaż749,999,462.0483377

Wskaźnik obrotu0.8533%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.13684820134656278,2025-01-31

Najniższa cena0.00962718401238292,2025-05-29

Publiczny blockchainSOL

