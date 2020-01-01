Tokenomika FUNTICO (TICO) Odkryj kluczowe informacje o FUNTICO (TICO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

After 3 years of dedicated development and self-funding, Funtico is a pioneering Web3 gaming platform featuring a variety of self-made proprietary games. Its robust fintech solution ensures a seamless immersive user experience. For publishers and creators, its SDK opens the door to a rich ecosystem featuring an NFT marketplace, AI tools, and advanced analytics, all within a secure and compliant platform designed for dynamic growth. Oficjalna strona internetowa: https://funtico.com Biała księga: https://litepaper.funtico.com/funtico-litepaper Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xEDf647326007E64d94B0Ee69743350F3736E392C?chainid=43114

Tokenomika i analiza cenowa FUNTICO (TICO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FUNTICO (TICO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.35M $ 5.35M $ 5.35M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 2.14B $ 2.14B $ 2.14B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M Historyczne maksimum: $ 0.034 $ 0.034 $ 0.034 Historyczne minimum: $ 0.002453864843356474 $ 0.002453864843356474 $ 0.002453864843356474 Aktualna cena: $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 Dowiedz się więcej o cenie FUNTICO (TICO)

Tokenomika FUNTICO (TICO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FUNTICO (TICO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TICO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TICO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTICO tokenomikę, poznaj cenę tokena TICOna żywo!

Historia ceny FUNTICO (TICO) Analiza historii ceny TICO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TICO już teraz!

Prognoza ceny TICO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TICO? Nasza strona z prognozami cen TICO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TICO już teraz!

