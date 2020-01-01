Tokenomika Thala (THL) Odkryj kluczowe informacje o Thala (THL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Thala (THL) Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product. Oficjalna strona internetowa: https://www.thala.fi/ Biała księga: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Block Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins

Tokenomika i analiza cenowa Thala (THL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Thala (THL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Całkowita podaż: $ 99.81M $ 99.81M $ 99.81M Podaż w obiegu: $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.74M $ 6.74M $ 6.74M Historyczne maksimum: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 Historyczne minimum: $ 0.06615052747901569 $ 0.06615052747901569 $ 0.06615052747901569 Aktualna cena: $ 0.0674 $ 0.0674 $ 0.0674 Dowiedz się więcej o cenie Thala (THL)

Tokenomika Thala (THL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Thala (THL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów THL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów THL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTHL tokenomikę, poznaj cenę tokena THLna żywo!

