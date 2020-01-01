Tokenomika TFUEL (TFUEL) Odkryj kluczowe informacje o TFUEL (TFUEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o TFUEL (TFUEL) Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Oficjalna strona internetowa: https://www.thetatoken.org Biała księga: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Block Explorer: https://explorer.thetatoken.org/ Kup TFUEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa TFUEL (TFUEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TFUEL (TFUEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 218.98M $ 218.98M $ 218.98M Całkowita podaż: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B Podaż w obiegu: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 218.98M $ 218.98M $ 218.98M Historyczne maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Historyczne minimum: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Aktualna cena: $ 0.03093 $ 0.03093 $ 0.03093 Dowiedz się więcej o cenie TFUEL (TFUEL)

Tokenomika TFUEL (TFUEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki TFUEL (TFUEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TFUEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TFUEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTFUEL tokenomikę, poznaj cenę tokena TFUELna żywo!

