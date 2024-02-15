Tokenomika Turingbitchain (TBC) Odkryj kluczowe informacje o Turingbitchain (TBC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Turingbitchain (TBC) TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM. TBC is the smart contract layer of Bitcoin and also is the creator of the Bitcoin Virtual Machine (BVM) and has implemented a more scalable BTC layer2 solution based on BVM. Oficjalna strona internetowa: https://turingbitchain.io/#/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1Ek1OJK6n4IhZLbmo6GzpCCNRJA3tu3Op/view?usp=drivesdk Block Explorer: https://explorer.turingbitchain.io

Tokenomika i analiza cenowa Turingbitchain (TBC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Turingbitchain (TBC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 161.63M $ 161.63M $ 161.63M Całkowita podaż: $ 142.00M $ 142.00M $ 142.00M Podaż w obiegu: $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Historyczne maksimum: $ 16.736 $ 16.736 $ 16.736 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 15.205 $ 15.205 $ 15.205 Dowiedz się więcej o cenie Turingbitchain (TBC)

Tokenomika Turingbitchain (TBC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Turingbitchain (TBC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TBC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TBC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTBC tokenomikę, poznaj cenę tokena TBCna żywo!

Historia ceny Turingbitchain (TBC) Analiza historii ceny TBC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TBC już teraz!

Prognoza ceny TBC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TBC? Nasza strona z prognozami cen TBC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TBC już teraz!

