Informacje o Maple Finance (SYRUP) Maple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers. Oficjalna strona internetowa: https://maple.finance/ Biała księga: https://maplefinance.gitbook.io/maple Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x643C4E15d7d62Ad0aBeC4a9BD4b001aA3Ef52d66

Tokenomika i analiza cenowa Maple Finance (SYRUP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maple Finance (SYRUP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 469.64M $ 469.64M $ 469.64M Całkowita podaż: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Podaż w obiegu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 470.81M $ 470.81M $ 470.81M Historyczne maksimum: $ 0.67872 $ 0.67872 $ 0.67872 Historyczne minimum: $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 $ 0.08489010973895052 Aktualna cena: $ 0.39225 $ 0.39225 $ 0.39225 Dowiedz się więcej o cenie Maple Finance (SYRUP)

Tokenomika Maple Finance (SYRUP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Maple Finance (SYRUP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYRUP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYRUP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYRUP tokenomikę, poznaj cenę tokena SYRUPna żywo!

Jak kupić SYRUP Chcesz dodać Maple Finance (SYRUP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SYRUP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SYRUP na MEXC już teraz!

Historia ceny Maple Finance (SYRUP) Analiza historii ceny SYRUP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SYRUP już teraz!

Prognoza ceny SYRUP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYRUP? Nasza strona z prognozami cen SYRUP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYRUP już teraz!

