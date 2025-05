SYRUP

NazwaSYRUP

PozycjaNo.138

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.38%

Podaż w obiegu1,108,980,317.777706

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż1,189,633,000.0542712

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4635209467297054,2025-05-26

Najniższa cena0.08489010973895052,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieMaple is 'DeFi's Institutional Lender.' Maple has generated consistent, accelerating growth by combining the best of institutional lending and DeFi. Maple emerged stronger from the 2022 credit crunch and have played a pivotal role in rebuilding the DeFi lending space. We provide transparent, overcollateralized loans that are verifiable in real-time. Our institutional focus has enabled us to scale AND consistently deliver higher yields than our peers.

