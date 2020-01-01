Tokenomika SwissCheese (SWCH) Odkryj kluczowe informacje o SwissCheese (SWCH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SwissCheese (SWCH) Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Swisscheese is a groundbreaking blockchain-based platform designed to empower individual investors and promote a completely decentralized financial ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://swisscheese.finance Biała księga: https://swisscheese.finance/files/Swisschesse_Whitepaper_v3.pdf Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0x3ce1327867077b551ae9a6987bf10c9fd08edce1

Tokenomika i analiza cenowa SwissCheese (SWCH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SwissCheese (SWCH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.43M Całkowita podaż: $ 120.00M Podaż w obiegu: $ 43.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.12M Historyczne maksimum: $ 1.0301 Historyczne minimum: $ 0.12011462546246503 Aktualna cena: $ 0.1927

Tokenomika SwissCheese (SWCH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SwissCheese (SWCH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SWCH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SWCH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSWCH tokenomikę, poznaj cenę tokena SWCHna żywo!

Historia ceny SwissCheese (SWCH) Analiza historii ceny SWCH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SWCH już teraz!

Prognoza ceny SWCH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SWCH? Nasza strona z prognozami cen SWCH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SWCH już teraz!

