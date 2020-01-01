Tokenomika Stacks (STX) Odkryj kluczowe informacje o Stacks (STX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Stacks (STX) Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://stacks.co Biała księga: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Block Explorer: https://explorer.stacks.co

Tokenomika i analiza cenowa Stacks (STX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stacks (STX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Całkowita podaż: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Podaż w obiegu: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Historyczne maksimum: $ 3.8414 $ 3.8414 $ 3.8414 Historyczne minimum: $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 Aktualna cena: $ 0.582 $ 0.582 $ 0.582 Dowiedz się więcej o cenie Stacks (STX)

Tokenomika Stacks (STX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stacks (STX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTX tokenomikę, poznaj cenę tokena STXna żywo!

Jak kupić STX Chcesz dodać Stacks (STX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STX na MEXC już teraz!

Historia ceny Stacks (STX) Analiza historii ceny STX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STX już teraz!

Prognoza ceny STX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STX? Nasza strona z prognozami cen STX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STX już teraz!

