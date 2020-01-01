Tokenomika Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Odkryj kluczowe informacje o Strawberry AI (STRAWBERRYAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Strawberry AI is an advanced AI-powered, crypto-centric search engine. It is multi-modal by default and a primitive towards artificial general intelligence (AGI) Oficjalna strona internetowa: https://usestrawberry.ai Biała księga: https://usestrawberry.gitbook.io/strawberryai Block Explorer: https://solscan.io/token/D2tztvQKcmo7PUof8quQWAu3qXKwtiW1pLjvHLsUakv5 Kup STRAWBERRYAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Strawberry AI (STRAWBERRYAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Historyczne maksimum: $ 0.5928 $ 0.5928 $ 0.5928 Historyczne minimum: $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 $ 0.000053408383833725 Aktualna cena: $ 0.04594 $ 0.04594 $ 0.04594 Dowiedz się więcej o cenie Strawberry AI (STRAWBERRYAI)

Tokenomika Strawberry AI (STRAWBERRYAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Strawberry AI (STRAWBERRYAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STRAWBERRYAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STRAWBERRYAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTRAWBERRYAI tokenomikę, poznaj cenę tokena STRAWBERRYAIna żywo!

Jak kupić STRAWBERRYAI Chcesz dodać Strawberry AI (STRAWBERRYAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu STRAWBERRYAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować STRAWBERRYAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Strawberry AI (STRAWBERRYAI) Analiza historii ceny STRAWBERRYAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STRAWBERRYAI już teraz!

Prognoza ceny STRAWBERRYAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STRAWBERRYAI? Nasza strona z prognozami cen STRAWBERRYAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STRAWBERRYAI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!