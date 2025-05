STEEM

Steem is an open-source blockchain protocol capable of storing social information and distributing tokens based on a Proof-of-Brain algorithm. As a fast, heavily transacted blockchain, Steem’s blockchain protocol is capable of, and is currently powering, multiple user-facing applications including busy.org , d.tube, dlive.io, steemit.com, dsound.audio, and more.

NazwaSTEEM

PozycjaNo.440

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.53%

Podaż w obiegu514,495,166.31

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż514,495,166.31

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2016-03-24 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum8.574419975280762,2018-01-03

Najniższa cena0.0691922977566719,2017-03-10

Publiczny blockchainSTEEM

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.