Informacje o Stobox (STBU) Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Oficjalna strona internetowa: https://www.stobox.io/ Biała księga: https://docs.stobox.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Kup STBU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Stobox (STBU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stobox (STBU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Historyczne maksimum: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 Historyczne minimum: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Aktualna cena: $ 0.01231 $ 0.01231 $ 0.01231 Dowiedz się więcej o cenie Stobox (STBU)

Tokenomika Stobox (STBU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stobox (STBU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STBU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STBU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTBU tokenomikę, poznaj cenę tokena STBUna żywo!

Historia ceny Stobox (STBU) Analiza historii ceny STBU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny STBU już teraz!

Prognoza ceny STBU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STBU? Nasza strona z prognozami cen STBU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STBU już teraz!

