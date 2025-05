STBU

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)%0,08

Podaż w obiegu150.000.000

Maksymalna podaż250.000.000

Całkowita podaż250.000.000

Wskaźnik obrotu0.6%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5009937387922438,2021-11-10

Najniższa cena0.000117516245378328,2022-01-06

Publiczny blockchainETH

