Odkryj kluczowe informacje o Sogni AI (SOGNI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:28:49 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa Sogni AI (SOGNI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sogni AI (SOGNI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 34.34M
$ 34.34M$ 34.34M
Historyczne maksimum:
$ 0.008512
$ 0.008512$ 0.008512
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.003434
$ 0.003434$ 0.003434

Informacje o Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.sogni.ai/
Biała księga:
https://docsend.com/view/jse8v2m9yvz5gdwi
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xe014d2a4da6e450f21b5050120d291e63c8940fd

Tokenomika Sogni AI (SOGNI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Sogni AI (SOGNI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SOGNI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOGNI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSOGNI tokenomikę, poznaj cenę tokena SOGNIna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

