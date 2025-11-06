GiełdaDEX+
Aktualna cena Sogni AI to 0.00427 USD. Śledź aktualizacje cen SOGNI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Aktualna cena 1 SOGNI do USD:

$0,004271
+0,35%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:48 (UTC+8)

Informacje o cenie Sogni AI (SOGNI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0,004216
Minimum 24h
$ 0,00432
Maksimum 24h

$ 0,004216
$ 0,00432
--
--
+0,21%

+0,35%

-12,42%

-12,42%

Aktualna cena Sogni AI (SOGNI) wynosi $ 0,00427. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOGNI wahał się między $ 0,004216 a $ 0,00432, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOGNI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SOGNI zmieniły się o +0,21% w ciągu ostatniej godziny, o +0,35% w ciągu 24 godzin i o -12,42% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sogni AI (SOGNI)

--
$ 55,62K
$ 42,70M
--
10 000 000 000
BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Sogni AI wynosi --, przy $ 55,62K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOGNI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 42,70M.

Historia ceny Sogni AI (SOGNI) – USD

Śledź zmiany ceny Sogni AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0,0000149+0,35%
30 Dni$ -0,000142-3,22%
60 dni$ -0,000217-4,84%
90 dni$ +0,001512+54,82%
Dzisiejsza zmiana ceny Sogni AI

DziśSOGNI odnotował zmianę $ +0,0000149 (+0,35%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Sogni AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0,000142 (-3,22%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Sogni AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SOGNI o $ -0,000217(-4,84%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Sogni AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0,001512 (+54,82%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Sogni AI (SOGNI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Sogni AI.

Co to jest Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Sogni AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SOGNI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Sogni AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Sogni AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Sogni AI (w USD)

Jaka będzie wartość Sogni AI (SOGNI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sogni AI (SOGNI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sogni AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sogni AI!

Tokenomika Sogni AI (SOGNI)

Zrozumienie tokenomiki Sogni AI (SOGNI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SOGNIjuż teraz!

Jak kupić Sogni AI (SOGNI)

Szukasz jak kupić Sogni AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Sogni AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SOGNI na lokalne waluty

Zasoby Sogni AI

Aby lepiej zrozumieć Sogni AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Sogni AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Sogni AI

Jaka jest dziś wartość Sogni AI (SOGNI)?
Aktualna cena SOGNI w USD wynosi 0,00427USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SOGNI do USD?
Aktualna cena SOGNI w USD wynosi $ 0,00427. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sogni AI?
Kapitalizacja rynkowa dla SOGNI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SOGNI w obiegu?
W obiegu SOGNI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SOGNI?
SOGNI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SOGNI?
SOGNI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu SOGNI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SOGNI wynosi $ 55,62K USD.
Czy w tym roku SOGNI pójdzie wyżej?
SOGNI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SOGNI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:31:48 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

