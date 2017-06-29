Tokenomika StatusNetwork (SNT) Odkryj kluczowe informacje o StatusNetwork (SNT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o StatusNetwork (SNT) Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies. Oficjalna strona internetowa: http://status.im/ Biała księga: https://status.im/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/StatusNetwork Kup SNT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa StatusNetwork (SNT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StatusNetwork (SNT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.86M $ 110.86M $ 110.86M Całkowita podaż: $ 6.80B $ 6.80B $ 6.80B Podaż w obiegu: $ 4.79B $ 4.79B $ 4.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 157.33M $ 157.33M $ 157.33M Historyczne maksimum: $ 0.5099 $ 0.5099 $ 0.5099 Historyczne minimum: $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 $ 0.00619645271405 Aktualna cena: $ 0.02312 $ 0.02312 $ 0.02312 Dowiedz się więcej o cenie StatusNetwork (SNT)

Tokenomika StatusNetwork (SNT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StatusNetwork (SNT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSNT tokenomikę, poznaj cenę tokena SNTna żywo!

Jak kupić SNT Chcesz dodać StatusNetwork (SNT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SNT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SNT na MEXC już teraz!

Historia ceny StatusNetwork (SNT) Analiza historii ceny SNT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SNT już teraz!

Prognoza ceny SNT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SNT? Nasza strona z prognozami cen SNT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SNT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!