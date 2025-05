SNT

Status is an open source messaging platform and mobile interface to interact with decentralized applications that run on the Ethereum Network. SNT is a utility network token for Status, the first ever mobile Ethereum client built entirely on peer-to-peer technologies.

NazwaSNT

PozycjaNo.281

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.64%

Podaż w obiegu4,000,826,800.3126316

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż6,804,870,174.878168

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2017-06-29 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.0366 USDT

Historyczne maksimum0.675944983959198,2018-01-04

Najniższa cena0.00619645271405,2020-03-13

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.