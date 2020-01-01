Tokenomika Smell Token (SML) Odkryj kluczowe informacje o Smell Token (SML), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Smell Token (SML) Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Oficjalna strona internetowa: https://www.smelltoken.com/ Biała księga: https://www.smelltoken.com/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Kup SML teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Smell Token (SML) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smell Token (SML), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Historyczne maksimum: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Historyczne minimum: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Aktualna cena: $ 0.0002066 $ 0.0002066 $ 0.0002066 Dowiedz się więcej o cenie Smell Token (SML)

Tokenomika Smell Token (SML): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smell Token (SML) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SML, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SML. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSML tokenomikę, poznaj cenę tokena SMLna żywo!

Jak kupić SML Chcesz dodać Smell Token (SML) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SML, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SML na MEXC już teraz!

Historia ceny Smell Token (SML) Analiza historii ceny SML pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SML już teraz!

Prognoza ceny SML Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SML? Nasza strona z prognozami cen SML łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SML już teraz!

