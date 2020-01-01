Tokenomika SafeMars (SMARS) Odkryj kluczowe informacje o SafeMars (SMARS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SafeMars (SMARS) The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn. The SafeMars Protocol is a community driven, fair launched DeFi Token. Three simple functions occur during each trade: Reflection, LP Acquisition, and Burn. Oficjalna strona internetowa: https://smars.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xC0366a104b429f0806BfA98d0008DAA9555b2BEd Kup SMARS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SafeMars (SMARS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SafeMars (SMARS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Historyczne maksimum: $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 $ 0.0000028888 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.000000007453 $ 0.000000007453 $ 0.000000007453 Dowiedz się więcej o cenie SafeMars (SMARS)

Tokenomika SafeMars (SMARS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SafeMars (SMARS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMARS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMARS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMARS tokenomikę, poznaj cenę tokena SMARSna żywo!

Jak kupić SMARS Chcesz dodać SafeMars (SMARS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SMARS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SMARS na MEXC już teraz!

Historia ceny SafeMars (SMARS) Analiza historii ceny SMARS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SMARS już teraz!

Prognoza ceny SMARS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMARS? Nasza strona z prognozami cen SMARS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMARS już teraz!

