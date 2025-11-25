Tokenomika SLIMEX (SLX)

Tokenomika SLIMEX (SLX)

Odkryj kluczowe informacje o SLIMEX (SLX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 09:37:35 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa SLIMEX (SLX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SLIMEX (SLX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 16.76M
$ 16.76M
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 1.73B
$ 1.73B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 96.73M
$ 96.73M
Historyczne maksimum:
$ 0.0162
$ 0.0162
Historyczne minimum:
$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196
Aktualna cena:
$ 0.009673
$ 0.009673

Informacje o SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Oficjalna strona internetowa:
https://slimex.io/
Biała księga:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

Tokenomika SLIMEX (SLX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SLIMEX (SLX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SLX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSLX tokenomikę, poznaj cenę tokena SLXna żywo!

Historia ceny SLIMEX (SLX)

Analiza historii ceny SLX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SLX

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLX? Nasza strona z prognozami cen SLX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

