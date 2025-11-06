GiełdaDEX+
Aktualna cena SLIMEX to 0.00897 USD. Śledź aktualizacje cen SLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLX łatwo w MEXC już teraz.

Cena SLIMEX(SLX)

Aktualna cena 1 SLX do USD:

$0.00888
-0.44%1D
USD
SLIMEX (SLX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:11:05 (UTC+8)

Informacje o cenie SLIMEX (SLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00868
Minimum 24h
$ 0.00938
Maksimum 24h

$ 0.00868
$ 0.00938
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
-2.40%

-0.44%

-11.02%

-11.02%

Aktualna cena SLIMEX (SLX) wynosi $ 0.00897. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLX wahał się między $ 0.00868 a $ 0.00938, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLX w historii to $ 0.0201275829066775, a najniższy to $ 0.005582250839159196.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLX zmieniły się o -2.40% w ciągu ostatniej godziny, o -0.44% w ciągu 24 godzin i o -11.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SLIMEX (SLX)

No.909

$ 15.55M
$ 510.43K
$ 89.70M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa SLIMEX wynosi $ 15.55M, przy $ 510.43K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLX w obiegu wynosi 1.73B, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 89.70M.

Historia ceny SLIMEX (SLX) – USD

Śledź zmiany ceny SLIMEX dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0000392-0.44%
30 Dni$ -0.00103-10.30%
60 dni$ -0.00103-10.30%
90 dni$ -0.00103-10.30%
Dzisiejsza zmiana ceny SLIMEX

DziśSLX odnotował zmianę $ -0.0000392 (-0.44%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny SLIMEX

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00103 (-10.30%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny SLIMEX

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę SLX o $ -0.00103(-10.30%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny SLIMEX

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.00103 (-10.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe SLIMEX (SLX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen SLIMEX.

Co to jest SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w SLIMEX. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu SLX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące SLIMEX na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno SLIMEX będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny SLIMEX (w USD)

Jaka będzie wartość SLIMEX (SLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SLIMEX (SLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SLIMEX.

Sprawdź teraz prognozę ceny SLIMEX!

Tokenomika SLIMEX (SLX)

Zrozumienie tokenomiki SLIMEX (SLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLXjuż teraz!

Jak kupić SLIMEX (SLX)

Szukasz jak kupić SLIMEX? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić SLIMEX na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

SLX na lokalne waluty

Zasoby SLIMEX

Aby lepiej zrozumieć SLIMEX, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa SLIMEX
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące SLIMEX

Jaka jest dziś wartość SLIMEX (SLX)?
Aktualna cena SLX w USD wynosi 0.00897USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLX do USD?
Aktualna cena SLX w USD wynosi $ 0.00897. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SLIMEX?
Kapitalizacja rynkowa dla SLX wynosi $ 15.55M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLX w obiegu?
W obiegu SLX znajduje się 1.73B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLX?
SLX osiąga ATH w wysokości 0.0201275829066775 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLX?
SLX zaliczył cenę ATL w wysokości 0.005582250839159196 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLX wynosi $ 510.43K USD.
Czy w tym roku SLX pójdzie wyżej?
SLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 14:11:05 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

