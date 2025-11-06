Prognoza ceny SLIMEX (SLX) (USD)

Sprawdź prognozy cen SLIMEX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość SLX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę SLIMEX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00879 $0.00879 $0.00879 -1.45% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny SLIMEX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy SLIMEX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00879. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy SLIMEX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.009229. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SLX na 2027 rok wyniesie $ 0.009690 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena SLX na 2028 rok wyniesie $ 0.010175 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SLX w 2029 roku wyniesie $ 0.010684 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena SLX w 2030 roku wyniesie $ 0.011218 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena SLIMEX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.018273. Prognoza ceny SLIMEX (SLX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena SLIMEX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.029766. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00879 0.00%

Bieżące statystyki cen SLIMEX Aktualna cena $ 0.00879$ 0.00879 $ 0.00879 Zmiana ceny (24H) -1.45% Kapitalizacja rynkowa $ 15.30M$ 15.30M $ 15.30M Podaż w obiegu 1.73B 1.73B 1.73B Wolumen (24H) $ 512.18K$ 512.18K $ 512.18K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena SLX to $ 0.00879. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.45%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 512.18K. Ponadto SLX ma podaż w obiegu wynoszącą 1.73B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 15.30M. Zobacz na żywo cenę SLX

Jak kupić SLIMEX (SLX) Próbujesz kupić SLX? Teraz możesz kupować SLX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić SLIMEX i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić SLX teraz

Historyczna cena SLIMEX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami SLIMEX, cena SLIMEX wynosi 0.00883USD. Podaż w obiegu SLIMEX (SLX) wynosi 0.00 SLX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $15.30M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.01% $ -0.000129 $ 0.00935 $ 0.00852

7 D -0.02% $ -0.000250 $ 0.01325 $ 0.00807

30 Dni -0.11% $ -0.001199 $ 0.0162 $ 0.0054 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin SLIMEX zanotował zmianę ceny o $-0.000129 , co stanowi -0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs SLIMEX osiągnął maksimum na poziomie $0.01325 i minimum na poziomie $0.00807 . Zanotowano zmianę ceny o -0.02% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał SLX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana SLIMEX o -0.11% , co odpowiada około $-0.001199 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny SLX. Sprawdź pełną historię cen SLIMEX, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen SLX

Jak działa moduł przewidywania ceny SLIMEX (SLX)? Moduł predykcji ceny SLIMEX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu SLX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania SLIMEX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów SLX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę SLIMEX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość SLX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę SLX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał SLIMEX.

Dlaczego prognoaza ceny SLX jest ważna?

Prognozy cen SLX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

