Informacje o Sky Protocol (SKY) The Sky ecosystem is made up of the community and projects that back the decentralised Sky Protocol. The community actively engages in governance through a transparent, on-chain voting system, powered by two governance tokens: SKY and MKR. In addition to governance, the ecosystem includes Sky Stars—independent decentralised projects that foster rapid innovation and growth. These projects are designed to be agile and focused, driving forward progress within the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://sky.money/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x56072c95faa701256059aa122697b133aded9279

Tokenomika i analiza cenowa Sky Protocol (SKY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sky Protocol (SKY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.52B $ 1.52B $ 1.52B Całkowita podaż: $ 23.46B $ 23.46B $ 23.46B Podaż w obiegu: $ 23.42B $ 23.42B $ 23.42B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B Historyczne maksimum: $ 0.082 $ 0.082 $ 0.082 Historyczne minimum: $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 $ 0.03429823458617939 Aktualna cena: $ 0.06509 $ 0.06509 $ 0.06509 Dowiedz się więcej o cenie Sky Protocol (SKY)

Tokenomika Sky Protocol (SKY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sky Protocol (SKY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSKY tokenomikę, poznaj cenę tokena SKYna żywo!

Jak kupić SKY Chcesz dodać Sky Protocol (SKY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SKY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SKY na MEXC już teraz!

Historia ceny Sky Protocol (SKY) Analiza historii ceny SKY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SKY już teraz!

Prognoza ceny SKY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKY? Nasza strona z prognozami cen SKY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SKY już teraz!

