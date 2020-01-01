Tokenomika Silo Finance (SILO) Odkryj kluczowe informacje o Silo Finance (SILO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Silo Finance (SILO) Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Oficjalna strona internetowa: https://www.silo.finance/ Biała księga: https://docs.silo.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Kup SILO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Silo Finance (SILO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Silo Finance (SILO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 836.76M $ 836.76M $ 836.76M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Historyczne maksimum: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.02081 $ 0.02081 $ 0.02081 Dowiedz się więcej o cenie Silo Finance (SILO)

Tokenomika Silo Finance (SILO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Silo Finance (SILO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SILO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SILO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSILO tokenomikę, poznaj cenę tokena SILOna żywo!

Jak kupić SILO Chcesz dodać Silo Finance (SILO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SILO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SILO na MEXC już teraz!

Historia ceny Silo Finance (SILO) Analiza historii ceny SILO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SILO już teraz!

Prognoza ceny SILO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SILO? Nasza strona z prognozami cen SILO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SILO już teraz!

