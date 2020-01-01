Tokenomika Taiko (TAIKO) Odkryj kluczowe informacje o Taiko (TAIKO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Taiko (TAIKO) Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API. Oficjalna strona internetowa: https://taiko.xyz/ Biała księga: https://docs.taiko.xyz/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x10dea67478c5f8c5e2d90e5e9b26dbe60c54d800 Kup TAIKO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Taiko (TAIKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Taiko (TAIKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.44M $ 65.44M $ 65.44M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 183.78M $ 183.78M $ 183.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 356.10M $ 356.10M $ 356.10M Historyczne maksimum: $ 4 $ 4 $ 4 Historyczne minimum: $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 $ 0.3438804476028733 Aktualna cena: $ 0.3561 $ 0.3561 $ 0.3561 Dowiedz się więcej o cenie Taiko (TAIKO)

Tokenomika Taiko (TAIKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Taiko (TAIKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TAIKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TAIKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTAIKO tokenomikę, poznaj cenę tokena TAIKOna żywo!

Historia ceny Taiko (TAIKO) Analiza historii ceny TAIKO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny TAIKO już teraz!

Prognoza ceny TAIKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TAIKO? Nasza strona z prognozami cen TAIKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TAIKO już teraz!

