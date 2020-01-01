Tokenomika SHIFU (SHIFU) Odkryj kluczowe informacje o SHIFU (SHIFU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SHIFU (SHIFU) The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Oficjalna strona internetowa: https://shifutoken.com Biała księga: https://docs.shifutoken.com Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Kup SHIFU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SHIFU (SHIFU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SHIFU (SHIFU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 921.00K $ 921.00K $ 921.00K Historyczne maksimum: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 Historyczne minimum: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Aktualna cena: $ 0.00000921 $ 0.00000921 $ 0.00000921 Dowiedz się więcej o cenie SHIFU (SHIFU)

Tokenomika SHIFU (SHIFU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SHIFU (SHIFU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIFU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIFU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIFU tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIFUna żywo!

Jak kupić SHIFU Chcesz dodać SHIFU (SHIFU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHIFU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHIFU na MEXC już teraz!

Historia ceny SHIFU (SHIFU) Analiza historii ceny SHIFU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHIFU już teraz!

Prognoza ceny SHIFU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIFU? Nasza strona z prognozami cen SHIFU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIFU już teraz!

