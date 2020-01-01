Tokenomika WorldShards (SHARDS) Odkryj kluczowe informacje o WorldShards (SHARDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o WorldShards (SHARDS) WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. WorldShards is a cross-platform F2P MMORPG with crafting & survival mechanics set in a world full of cats. Our product targets regular gamers and is built in a Web3 philosophy, with seamless onboarding, deep economy, and rich gameplay. Oficjalna strona internetowa: https://www.worldshards.online/ Biała księga: https://wiki.worldshards.online/usdshards-token Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x38fd4ee2ade8b4be157dfee3d6b8979c78a56145 Kup SHARDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa WorldShards (SHARDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WorldShards (SHARDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 29.67M $ 29.67M $ 29.67M Historyczne maksimum: $ 0.0655 $ 0.0655 $ 0.0655 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.005934 $ 0.005934 $ 0.005934 Dowiedz się więcej o cenie WorldShards (SHARDS)

Tokenomika WorldShards (SHARDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WorldShards (SHARDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHARDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHARDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHARDS tokenomikę, poznaj cenę tokena SHARDSna żywo!

Jak kupić SHARDS Chcesz dodać WorldShards (SHARDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SHARDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SHARDS na MEXC już teraz!

Historia ceny WorldShards (SHARDS) Analiza historii ceny SHARDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SHARDS już teraz!

Prognoza ceny SHARDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHARDS? Nasza strona z prognozami cen SHARDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHARDS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!