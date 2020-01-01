Tokenomika SEDA (SEDA) Odkryj kluczowe informacje o SEDA (SEDA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SEDA (SEDA) SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. SEDA is a standard for modular data transport and querying. Any data type, for all networks. Oficjalna strona internetowa: https://www.seda.xyz/ Biała księga: https://docs.seda.xyz/seda-network Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x14862c03A0cACcC1aB328B062E64e31B2a1afcd7 Kup SEDA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SEDA (SEDA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SEDA (SEDA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.46M $ 37.46M $ 37.46M Historyczne maksimum: $ 0.09318 $ 0.09318 $ 0.09318 Historyczne minimum: $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 $ 0.02137232710306968 Aktualna cena: $ 0.03704 $ 0.03704 $ 0.03704 Dowiedz się więcej o cenie SEDA (SEDA)

Tokenomika SEDA (SEDA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SEDA (SEDA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SEDA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SEDA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSEDA tokenomikę, poznaj cenę tokena SEDAna żywo!

Jak kupić SEDA Chcesz dodać SEDA (SEDA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SEDA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SEDA na MEXC już teraz!

Historia ceny SEDA (SEDA) Analiza historii ceny SEDA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SEDA już teraz!

Prognoza ceny SEDA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SEDA? Nasza strona z prognozami cen SEDA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SEDA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!