Informacje o SedraCoin (SDR) SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project. SedraCoin is based on the advanced GHOSTDAG PROTOCOL and the kHeavyHash algorithm, leading the way to the innovative upcoming Sedrax Metaverse project. Oficjalna strona internetowa: https://sedracoin.com/ Biała księga: https://sedracoin.com/wp-content/uploads/2024/03/SEDRA_WhitePaper.pdf Block Explorer: https://explorer.sedracoin.com/ Kup SDR teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SedraCoin (SDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SedraCoin (SDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 23.53B $ 23.53B $ 23.53B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 186.55K $ 186.55K $ 186.55K Historyczne maksimum: $ 0.0011 $ 0.0011 $ 0.0011 Historyczne minimum: $ 0.000005453896494847 $ 0.000005453896494847 $ 0.000005453896494847 Aktualna cena: $ 0.0000065 $ 0.0000065 $ 0.0000065 Dowiedz się więcej o cenie SedraCoin (SDR)

Tokenomika SedraCoin (SDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SedraCoin (SDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSDR tokenomikę, poznaj cenę tokena SDRna żywo!

Jak kupić SDR Chcesz dodać SedraCoin (SDR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SDR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SDR na MEXC już teraz!

Historia ceny SedraCoin (SDR) Analiza historii ceny SDR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SDR już teraz!

Prognoza ceny SDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SDR? Nasza strona z prognozami cen SDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SDR już teraz!

