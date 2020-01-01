Tokenomika Hyperlane (HYPER) Odkryj kluczowe informacje o Hyperlane (HYPER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hyperlane (HYPER) Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions. Oficjalna strona internetowa: https://hyperlane.xyz/ Biała księga: https://docs.hyperlane.xyz/docs/protocol-economics/intro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x93A2Db22B7c736B341C32Ff666307F4a9ED910F5 Kup HYPER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hyperlane (HYPER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hyperlane (HYPER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.75M $ 48.75M $ 48.75M Całkowita podaż: $ 802.67M $ 802.67M $ 802.67M Podaż w obiegu: $ 177.56M $ 177.56M $ 177.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 274.55M $ 274.55M $ 274.55M Historyczne maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Historyczne minimum: $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 $ 0.08699760525884112 Aktualna cena: $ 0.27455 $ 0.27455 $ 0.27455 Dowiedz się więcej o cenie Hyperlane (HYPER)

Tokenomika Hyperlane (HYPER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hyperlane (HYPER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYPER tokenomikę, poznaj cenę tokena HYPERna żywo!

