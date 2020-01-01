Tokenomika Comedian (BAN)

Odkryj kluczowe informacje o Comedian (BAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Comedian (BAN)

BAN is a meme coin on the Solana chain.

Oficjalna strona internetowa:
https://comedian.meme/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/9PR7nCP9DpcUotnDPVLUBUZKu5WAYkwrCUx9wDnSpump

Tokenomika i analiza cenowa Comedian (BAN)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Comedian (BAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 63.34M
$ 63.34M$ 63.34M
Całkowita podaż:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
Podaż w obiegu:
$ 999.96M
$ 999.96M$ 999.96M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 63.34M
$ 63.34M$ 63.34M
Historyczne maksimum:
$ 0.4377
$ 0.4377$ 0.4377
Historyczne minimum:
$ 0.000023698956851675
$ 0.000023698956851675$ 0.000023698956851675
Aktualna cena:
$ 0.06334
$ 0.06334$ 0.06334

Tokenomika Comedian (BAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Comedian (BAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BAN.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBAN tokenomikę, poznaj cenę tokena BANna żywo!

Historia ceny Comedian (BAN)

Analiza historii ceny BAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny BAN

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BAN? Nasza strona z prognozami cen BAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.