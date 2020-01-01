Tokenomika Scotty Beam (SCOTTY) Odkryj kluczowe informacje o Scotty Beam (SCOTTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Scotty Beam (SCOTTY) Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage. Oficjalna strona internetowa: https://scottybeam.io/ Biała księga: https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/ Kup SCOTTY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Scotty Beam (SCOTTY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scotty Beam (SCOTTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 166.58K $ 166.58K $ 166.58K Całkowita podaż: $ 750.00M $ 750.00M $ 750.00M Podaż w obiegu: $ 460.67M $ 460.67M $ 460.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 271.20K $ 271.20K $ 271.20K Historyczne maksimum: $ 0.2485 $ 0.2485 $ 0.2485 Historyczne minimum: $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 $ 0.000265989418436096 Aktualna cena: $ 0.0003616 $ 0.0003616 $ 0.0003616 Dowiedz się więcej o cenie Scotty Beam (SCOTTY)

Tokenomika Scotty Beam (SCOTTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Scotty Beam (SCOTTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SCOTTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOTTY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSCOTTY tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOTTYna żywo!

Jak kupić SCOTTY Chcesz dodać Scotty Beam (SCOTTY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCOTTY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SCOTTY na MEXC już teraz!

Historia ceny Scotty Beam (SCOTTY) Analiza historii ceny SCOTTY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SCOTTY już teraz!

Prognoza ceny SCOTTY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOTTY? Nasza strona z prognozami cen SCOTTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SCOTTY już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!