Tokenomika Scotty Beam (SCOTTY)

Odkryj kluczowe informacje o Scotty Beam (SCOTTY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Oficjalna strona internetowa:
https://scottybeam.io/
Biała księga:
https://scottybeam.io/assets/scotty-beam-pitch.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/

Tokenomika i analiza cenowa Scotty Beam (SCOTTY)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Scotty Beam (SCOTTY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 166.58K
$ 166.58K$ 166.58K
Całkowita podaż:
$ 750.00M
$ 750.00M$ 750.00M
Podaż w obiegu:
$ 460.67M
$ 460.67M$ 460.67M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 271.20K
$ 271.20K$ 271.20K
Historyczne maksimum:
$ 0.2485
$ 0.2485$ 0.2485
Historyczne minimum:
$ 0.000265989418436096
$ 0.000265989418436096$ 0.000265989418436096
Aktualna cena:
$ 0.0003616
$ 0.0003616$ 0.0003616

Tokenomika Scotty Beam (SCOTTY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Scotty Beam (SCOTTY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SCOTTY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SCOTTY.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSCOTTY tokenomikę, poznaj cenę tokena SCOTTYna żywo!

Jak kupić SCOTTY

Chcesz dodać Scotty Beam (SCOTTY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SCOTTY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.

Historia ceny Scotty Beam (SCOTTY)

Analiza historii ceny SCOTTY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny SCOTTY

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SCOTTY? Nasza strona z prognozami cen SCOTTY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.