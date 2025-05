SCOTTY

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

NazwaSCOTTY

PozycjaNo.2516

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu460,665,809

Maksymalna podaż750,000,000

Całkowita podaż750,000,000

Wskaźnik obrotu0.6142%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.34423416426928055,2021-11-15

Najniższa cena0.000410119882890388,2025-04-10

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

