Informacje o SatoshiDEX (SATX) SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus. SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus. Oficjalna strona internetowa: https://www.satoshidex.ai/ Biała księga: https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code Kup SATX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SatoshiDEX (SATX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SatoshiDEX (SATX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 852.10K $ 852.10K $ 852.10K Historyczne maksimum: $ 0.006391 $ 0.006391 $ 0.006391 Historyczne minimum: $ 0.000035960699542005 $ 0.000035960699542005 $ 0.000035960699542005 Aktualna cena: $ 0.00008521 $ 0.00008521 $ 0.00008521 Dowiedz się więcej o cenie SatoshiDEX (SATX)

Tokenomika SatoshiDEX (SATX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SatoshiDEX (SATX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SATX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSATX tokenomikę, poznaj cenę tokena SATXna żywo!

