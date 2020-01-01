Tokenomika SatoshiDEX (SATX)

Tokenomika SatoshiDEX (SATX)

Odkryj kluczowe informacje o SatoshiDEX (SATX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o SatoshiDEX (SATX)

SatoshiDEX is a decentralized exchange (DEX) built on the Stacks blockchain, a layer-2 blockchain connected to Bitcoin through Proof-of-Transfer (PoX) consensus.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.satoshidex.ai/
Biała księga:
https://satoshidex.gitbook.io/satoshidex
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x9F9bb3D5Af7cC774F9b6ADF66E32859B5a998952#code

Tokenomika i analiza cenowa SatoshiDEX (SATX)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SatoshiDEX (SATX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Całkowita podaż:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Podaż w obiegu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 852.10K
$ 852.10K$ 852.10K
Historyczne maksimum:
$ 0.006391
$ 0.006391$ 0.006391
Historyczne minimum:
$ 0.000035960699542005
$ 0.000035960699542005$ 0.000035960699542005
Aktualna cena:
$ 0.00008521
$ 0.00008521$ 0.00008521

Tokenomika SatoshiDEX (SATX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SatoshiDEX (SATX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów SATX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów SATX.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszSATX tokenomikę, poznaj cenę tokena SATXna żywo!

mc_how_why_title
Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.