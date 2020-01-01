Tokenomika Synapse (SYN) Odkryj kluczowe informacje o Synapse (SYN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Synapse (SYN) Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Synapse is a cross-chain layer protocol powering frictionless interoperability between blockchains. Bridge assets and swap to any chain Oficjalna strona internetowa: https://synapseprotocol.com Biała księga: https://docs.synapseprotocol.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0f2D719407FdBeFF09D87557AbB7232601FD9F29 Kup SYN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Synapse (SYN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Synapse (SYN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 20.27M $ 20.27M $ 20.27M Całkowita podaż: $ 199.86M $ 199.86M $ 199.86M Podaż w obiegu: $ 185.05M $ 185.05M $ 185.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.38M $ 27.38M $ 27.38M Historyczne maksimum: $ 5.199 $ 5.199 $ 5.199 Historyczne minimum: $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 $ 0.08414639000492928 Aktualna cena: $ 0.10953 $ 0.10953 $ 0.10953 Dowiedz się więcej o cenie Synapse (SYN)

Tokenomika Synapse (SYN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Synapse (SYN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SYN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SYN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSYN tokenomikę, poznaj cenę tokena SYNna żywo!

Jak kupić SYN Chcesz dodać Synapse (SYN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SYN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SYN na MEXC już teraz!

Historia ceny Synapse (SYN) Analiza historii ceny SYN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SYN już teraz!

Prognoza ceny SYN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SYN? Nasza strona z prognozami cen SYN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SYN już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!