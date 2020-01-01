Tokenomika Saros (SAROS) Odkryj kluczowe informacje o Saros (SAROS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Saros (SAROS) Saros is the ultimate app designed to redefine your Web3 experience on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://www.saros.xyz/ Biała księga: https://docs.saros.xyz/ Block Explorer: https://solscan.io/token/SarosY6Vscao718M4A778z4CGtvcwcGef5M9MEH1LGL

Tokenomika i analiza cenowa Saros (SAROS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Saros (SAROS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.05B Całkowita podaż: $ 2.63B Podaż w obiegu: $ 2.63B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.02B Historyczne maksimum: $ 0.43675 Historyczne minimum: $ 0.000997990986199326 Aktualna cena: $ 0.401508

Tokenomika Saros (SAROS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Saros (SAROS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAROS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAROS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAROS tokenomikę, poznaj cenę tokena SAROSna żywo!

