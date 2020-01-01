Tokenomika Safe Token (SAFE) Odkryj kluczowe informacje o Safe Token (SAFE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Safe Token (SAFE) Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more. Oficjalna strona internetowa: https://safe.global/ Biała księga: https://docs.gnosis-safe.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5aFE3855358E112B5647B952709E6165e1c1eEEe

Tokenomika i analiza cenowa Safe Token (SAFE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Safe Token (SAFE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 236.72M $ 236.72M $ 236.72M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 633.78M $ 633.78M $ 633.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 373.50M $ 373.50M $ 373.50M Historyczne maksimum: $ 3.57 $ 3.57 $ 3.57 Historyczne minimum: $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 $ 0.3478254740805914 Aktualna cena: $ 0.3735 $ 0.3735 $ 0.3735 Dowiedz się więcej o cenie Safe Token (SAFE)

Tokenomika Safe Token (SAFE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Safe Token (SAFE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SAFE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SAFE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSAFE tokenomikę, poznaj cenę tokena SAFEna żywo!

Historia ceny Safe Token (SAFE) Analiza historii ceny SAFE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SAFE już teraz!

Prognoza ceny SAFE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SAFE? Nasza strona z prognozami cen SAFE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SAFE już teraz!

